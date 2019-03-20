Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem sırasında oturduğu çay ocağından dışarı kaçan bir vatandaş, binalardan düşen kiremit ve beton parçalarından kıl payı kurtuldu. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem sırasında kendini oturduğu çay ocağından dışarı atan adam kaçarken binalardan düşen kiremit ve beton parçalarından son anda kurtuldu. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: haberinburada....