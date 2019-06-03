CANİ ADAM, SOKAK ORTASINDA TARTIŞTIĞI ADAMIN BOĞAZINI KESTİ
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, kavga ettiği Sebahattin K. , tarafından bıçakla boğazı kesilen Metin Alagözoğulları (56) hastanede tedaviye alındı.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Soma’Da Korkutan Deprem!
- Bayram Namazı Saat Kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir İl İl Bayram Namazı Vakitleri
- Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Generaller Hakkında Sarfedilen İfadeler Rahatsız Edici
- Belediye 10 Yıllık Kira İstenince Dükkanı, Şehit Ve Gazi Aileleri Derneğine Çevirdi
- 43 İlin Geçiş Noktası Kırıkkale’De Trafik Kilit!
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan’Da ’İnek Eti Yiyorsunuz’ Diyerek Oruç Açan Müslümanlara Saldırdılar
- Abd’De Denizde Yüzen Genç Kız, Köpek Balığının Saldırısına Uğradı
- Singapur’Da Akılalmaz Olay! 13 Yaşındaki Çocuğun Şakası Nedeniyle İki Savaş Uçağı Havalandı
- Kraliyet Gelini Meghan Markle İçin ’Ahlaksız’ Diyen Trump, İddiaları Yalanladı
- Venedik’Te Dev Cruise Gemisi Kontrolden Çıkıp Yolcu Gemisine Çarptı! Yaralılar Var
Bu Haberle İlgili Yorumlar