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CANİ ADAM, SOKAK ORTASINDA TARTIŞTIĞI ADAMIN BOĞAZINI KESTİ


Cani adam, sokak ortasında tartıştığı adamın boğazını kesti
Tarih : 03 Haziran 2019, 22:40
Puan Ver : Cani Adam, Sokak Ortasında Tartıştığı Adamın Boğazını Kesti(9/10)5

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, kavga ettiği Sebahattin K. , tarafından bıçakla boğazı kesilen Metin Alagözoğulları (56) hastanede tedaviye alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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