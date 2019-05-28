CANİ BABA,14 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI KIZININ BAŞINDA OTURUP SİGARA İÇMİŞ!
Bursa'da cani baba, “Beni borca soktun“ dediği kızını 14 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Duruşmada olay gününü anlatan genç kız, babasının kendisini bıçakladıktan sonra baş ucunda oturup sigara içtiğini söyledi.
Bursa'da kendisini borca soktuğunu iddia ettiği kızını bıçaklayarak ağır yaralayan babanın yargılaması başladı. Duruşmada olay gününü anlatan genç kız, babasının kendisini bıçakladıktan sonra baş ucunda oturup sigara içtiğini, babasının sürekli yastığının altında satır bulundurduğunu ve berberden silah istediğini belirtti.
Kaynak: haberinburada....
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