Bursa'da kendisini borca soktuğunu iddia ettiği kızını bıçaklayarak ağır yaralayan babanın yargılaması başladı. Duruşmada olay gününü anlatan genç kız, babasının kendisini bıçakladıktan sonra baş ucunda oturup sigara içtiğini, babasının sürekli yastığının altında satır bulundurduğunu ve berberden silah istediğini belirtti.

Kaynak: haberinburada....