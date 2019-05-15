İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, televizyondan canlı yayınlanan iftar programında, Ermeni bir çocuğun dinini değiştirdi. 13 yaşındaki çocuğun annesi Alina Y., Hatipoğlu'nun beyanının aksine kendisinden izin alınmadığını ve olaydan haberinin olmadığını açıkladı

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun, İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yaptığı ve televizyondan canlı yayınlanan iftar programında, dinini değiştirdiği çocuğun annesi konuştu. Anne Alina Y. “O Müslüman olmadı, sünnet olmadı....



































