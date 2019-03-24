Amerikan MSNBC televizyonunun canlı yayınında yaşananlar izleyenleri hayrete düşürdü. Program sunucusu güncel yorumların ardından Suriye'de bulunan muhabirine bağlanmak için harekete geçtiğinde olanlar oldu.

Tam da o anda Suriye'deki muhabir kaydın kendisine geçtiğinden habersiz doğal davranıyordu....



































