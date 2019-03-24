CANLI YAYINDA OLDUĞUNU ANLAMADI! MUHABİRİN YAPTIKLARI MİDE BULANDIRDI
Amerikan MSNBC televizyonunun canlı yayınında muhabir kayıtta olduklarının farkına varmayınca yaptıklarıyla ülke gündemine oturdu.
Amerikan MSNBC televizyonunun canlı yayınında yaşananlar izleyenleri hayrete düşürdü. Program sunucusu güncel yorumların ardından Suriye'de bulunan muhabirine bağlanmak için harekete geçtiğinde olanlar oldu.
Tam da o anda Suriye'deki muhabir kaydın kendisine geçtiğinden habersiz doğal davranıyordu....
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