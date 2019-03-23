Mustafa Kemal Atatürk'e ve İsmet İnönü'ye iftira edip, hakaret etmesi nedeniyle daha önce 1 yıl 8 ay hapis cezası alan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Hakan Sağlam'ın, sosyal medyada yeni hakaret ve iftira videosu paylaşıldı.

Kaynak: haberinburada. ....