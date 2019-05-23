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Çarpışma Dizisinin Yeni Bölümünün Ön İzlemesi Yayınlandı!

ÇARPIŞMA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNÜN ÖN İZLEMESİ YAYINLANDI!

Show TV'de ekrana gelen, finaline son 2 bölüm kalan Ay Yapım imzalı sevilen dizi Çarpışma'nın 23. bölümünün ön izlemesi yayınlandı.

Tarih : 23 Mayıs 2019, 01:00
Puan Ver : Çarpışma Dizisinin Yeni Bölümünün Ön İzlemesi Yayınlandı!(9/10)5

Çarpışma dizisinin yeni bölümünün ön izlemesi yayınlandı. Zeynep'in parmağında yüzük gören Cemre'nin “O parmağındaki ne?“ sorusuyla Zeynep'in, Kadir'le evlilik kararı aldığını açıkladığı heyecan dolu tanıtımda, Veli'ye gelen tehlikeli mesaj dikkat çekiyor. Cansız'ın Zeynep'i öldüreceğini anlayan Veli, telaşla Kadir'e ulaşmaya çalışırken çekilen bıçak gerilimi yükseltiyor....

















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