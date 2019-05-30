CASTER SEMENYA CAS KARARINA İTİRAZ ETTİ: BANA ZORLA HAP VEREMEZLER
Güney Afrikalı kadın atlet ve 800 metre Olimpiyat şampiyonu Caster Semenya, testosteron seviyesine dair kaybettiği mücadelenin ardından İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi'ne itirazda bulundu: Ben bir kadınım ve dünya seviyesinde bir atletim.
Güney Afrikalı kadın atlet ve 800 metre Olimpiyat şampiyonu Caster Semenya, testosteron seviyesine dair kaybettiği mücadelenin ardından İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi'ne itirazda bulundu.
Kaynak: haberinburada. ....
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