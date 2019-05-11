Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği mücadele sonrasında “Bu terbiyesizler nasıl çoluğunun çocuğunun yüzüne bakacak. Böyle bir şey olur mu? Galatasaray camiası büyük camia, bizi yensin, şampiyon olsun bize ne. Bir tane kıçı kırık hakem bize neden bunu yapıyor?“ açıklamasıyla çok konuşulan Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu....



































