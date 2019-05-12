Galatasaray'ın deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Çaykur Rizespor maçında hakem kararlarının yankıları hala sürüyor. Hatta maçta kural hatası yapıldı ve maçın tekrarlanacabileceği iddiaları bile var.

Sarı kırmızılılar korner kullanırken, topun oyuna girmediği anda Marcao, Abarhoun ile girdiği mücadelede düştü. Pozisyonu VAR'da inceleyen Serkan Çınar penaltıya hükmetti. Bazı hakem hocaları, hakem Çınar'ın penaltı vererek kural hatası yaptığını savunup, “Futbolcuların, topun oyunda olmadığı anlardaki eylemleri için sadece disiplin cezaları (sarı ve kırmızı kart) verilebilir“

Kaynak: haberinburada....