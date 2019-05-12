ÇAYKUR RİZESPOR, GALATASARAY MAÇININ TEKRARI İÇİN TFF’YE BAŞVURACAK!
Spor Toto Süper Ligin 32. haftasında evinde Galatasaray'a 3-2 yenilen Çaykur Rizespor, maçta kural hatası olduğunu iddia ederek, maçın tekrarı için TFF'ye başvuracak.
Radyospor'a açıklamalar yapan Bakır, “Bütün Türkiye, son 5 haftada Rizespor'un güzel oyunundan ziyade hakemleri konuştu. Türk futbolunda yıllardır aynı şeyler konuşuluyor. Dün Rizespor, Galatasaray'a mağlup olabilirdi....
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