CELTA VİGO TEKNİK DİREKTÖRÜ FRAN ESCRİBA: EMRE MOR TAKIMIN EN İYİLERİNDEN BİRİSİ
Bu sezon Celta Vigo'da üç teknik direktör tarafından da kadro dışı bırakılan Emre Mor için takımın son teknik direktörü Fran Escriba'dan açıklama geldi. Escriba, “Emre Mor'un bize vereceği şeyler var. Çünkü Emre, kadronun en iyi oyuncularından birisi.“ de
Celta Vigo Teknik Direktörü Fran Escriba, Emre Mor hakkında konuştu. Escriba, ''Emre Mor'un hala biraz iletişim problemi var. Uzun süredir takımla birlikte çalışmıyordu....
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