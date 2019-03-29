Bu sezon Celta Vigo'da üç teknik direktör tarafından da kadro dışı bırakılan Emre Mor için takımın son teknik direktörü Fran Escriba'dan açıklama geldi. Escriba, “Emre Mor'un bize vereceği şeyler var. Çünkü Emre, kadronun en iyi oyuncularından birisi.“ de