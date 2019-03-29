Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek
Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı ’İstanbul’U Kazandık’ Çıkışına Açıklık Getirdi
İmamoğlu ’Onaylamıyorum’ Demişti, Başakşehir’E Ne Olacak?
Üsküdar Seçim Kurulu’Nda Ak Partili Grup İle Polis Arasında Kavga Çıktı
Keşan’Da Sonuçlara İtiraz Edildi! Seçimi 11 Oyla Ak Partili Aday Kazandı
Son Dakika! Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız
Burak Yılmaz: İyi Ki Beşiktaş’A Geri Gelmişim
Emekliye Çifte Zam Geliyor
Ndiaye Geri Dönmek İstemediğini Yöneticilere İletti
Seçimlerde Beklediği Sonucu Alamayan Emre Kınay’Dan İmamoğlu’Na Destek
Hdp’Den ’İstanbul Ve Ankara’Yı Biz Kazandırdık’ İması
Seçim Sonuçlarını Bilen Anket Şirketleri Belli Oldu
Sunucu Buket Aydın’In Kemal Kılıçdaroğlu’Na Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu
Son Dakika! Ysk Başkanı Sadi Güven’Den Açıklama: Ekrem İmamoğlu Önde
Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek
Yiğit Bulut’Tan Seçim Sonuçlarıyla İlgili Dikkat Çeken Çıkış: Dev Adımlar Atılacak
Ak Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı Başkanı Yasir Çelik İle Ak Partililer Arasında Tartışma Çıktı
Ekrem İmamoğlu, Beklediği Haberi Canlı Yayında Önüne Bırakılan Notla Öğrendi
Ekrem İmamoğlu Biyografisini ’İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ Olarak Güncelledi
Fenerbahçe, Zapata Transferi İçin Harekete Geçti

Celta Vigo Teknik Direktörü Fran Escriba: Emre Mor Takımın En İyilerinden Birisi

CELTA VİGO TEKNİK DİREKTÖRÜ FRAN ESCRİBA: EMRE MOR TAKIMIN EN İYİLERİNDEN BİRİSİ

Bu sezon Celta Vigo'da üç teknik direktör tarafından da kadro dışı bırakılan Emre Mor için takımın son teknik direktörü Fran Escriba'dan açıklama geldi. Escriba, “Emre Mor'un bize vereceği şeyler var. Çünkü Emre, kadronun en iyi oyuncularından birisi.“ de

Tarih : 29 Mart 2019, 20:40
Puan Ver : Celta Vigo Teknik Direktörü Fran Escriba: Emre Mor Takımın En İyilerinden Birisi(9/10)5

Celta Vigo Teknik Direktörü Fran Escriba, Emre Mor hakkında konuştu. Escriba, ''Emre Mor'un hala biraz iletişim problemi var. Uzun süredir takımla birlikte çalışmıyordu....

















Etiketler: Celta  Vigo  Teknik  Direktörü  Fran  Escriba  Emre  Mor  Takımın  En  İyilerinden  
Birisi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER