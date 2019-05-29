Cem Uzan, sosyal medya hesabından paylaştığı kapalı pencere fotoğrafına “Hazır mısın Türkiye'm? Konuşma vakti. 12 Haziran“ notunu düştü. Uzan'ın bu paylaşımı büyük merak uyandırdı.

Fransa'da yaşayan iş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kaynak: haberinburada. ....