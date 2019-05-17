Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından kendisine yönelik başlatılan karalama kampanyasına isyan ederek, “Gerçekten benim nefret edilecek bir yanım yok diye, bari bir şey uyduralım da millet nefret etsin çabasını ahlaksız buluyorum.“ dedi.