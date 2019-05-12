CEM YILMAZ, MHP LİDERİ BAHÇELİ’NİN SÖZLERİNE YANIT VERDİ: SEVMEYEN GAYRET ETSİN
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, MHP Lideri Bahçeli'nin “Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem“ sözlerine yanıt verdi. Cem Yılmaz, “Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin, şeklindedir.“ dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü komedyen Cem Yılmaz hakkında “Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem“ demişti. Cem Yılmaz, Twitter'dan açıklama yaptı.
“BEN CEM YILMAZ'I KARDEŞİM GİBİ SEVERİM“
Devlet Bahçeli'nin Cem Yılmaz hakkında söylediği sözlerinden sonra ağabeyi Can Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla “Ben Cem Yılmaz'ı kardeşim gibi severim....
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