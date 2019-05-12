Ünlü komedyen Cem Yılmaz, MHP Lideri Bahçeli'nin “Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem“ sözlerine yanıt verdi. Cem Yılmaz, “Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin, şeklindedir.“ dedi.