TV8 ve FBTV ortak yayınında Acun ılıcalı'nın sunduğu “Fenerbahçe Winwin“ programında Volkan Demirel'in takım olarak 10 bin forma aldıklarını açıklaması üzerine Cem Yılmaz'ın tepkisi geceye damga vurdu.

Acun Ilıcalı, “Fenerbahçe Winwin“ kampanyası kapsamında Fenerbahçe Fener Ol kampanyası dayanışması için TV8 ve FBTV ortak yayınında Cem Yılmaz ile bir araya geldi. Programa Fenerbahçede forma giyen futbolcular da katıldı. Fenerbahçe futbolcuları adına konuşan takım kaptanı Volkan Demirel, futbol takımı olarak 10 bin forma aldıklarını açıkladı....



































