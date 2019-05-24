Yedikule Mezarlığına cenazelerini defnetmek için gelen bir aile, ağaca asılı 17 yaşındaki bir gencin cesedini buldu. İntihar ettiği öğrenilen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yedikule Mezarlığına cenazelerini defnetmeye gelen bir aile, ağaca asılı bir ceset buldu. İlk incelemelere göre intihar ettiği anlaşılan gencin 17 yaşındaki Berzan Keskin olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada....