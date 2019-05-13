Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, seremoniye Cenk Tosun'un oğlu Arden Cenk ile çıktı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Cenk Tosun yeniden Vodafone Park'ta. Geçtiğimiz sezonun devre arasında rekor bir bonservis bedeli karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan yıldız golcü, dün Ada'da liglerin bitmesiyle birlikte tatil için soluğu Türkiye'de aldı.

Kaynak: haberinburada....