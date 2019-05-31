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Cenk Tosun, Yunanistan maçı sonrası hastaneye götürüldü

CENK TOSUN, YUNANİSTAN MAÇI SONRASI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan'ı 2-1 yendiği özel maçta maçta sakatlanarak oyundan çıkan Cenk Tosun'un MR'ı çekildi.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 11:20
Puan Ver : Cenk Tosun, Yunanistan Maçı Sonrası Hastaneye Götürüldü(6/10)2

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde oynanacak Fransa ve İzlanda maçları öncesinde Cenk Tosun'un sakatlığı korkuttu. Antalya Stadı'nda oynanan Yunanistan maçının 55'inci dakikasında sakatlanan golcü futbolcu, yerini Güven Yalçın'a bıraktı. Hastaneye götürülen Cenk Tosun'un durumunun çekilen MR sonrası belli olacağı öğrenildi....

















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