CENK TOSUN’DAN ESKİŞEHİRSPOR’A ANLAMLI DESTEK
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da 14 numaralı formayı terleten milli futbolcu Cenk Tosun, mali açıdan zor günler geçiren Eskişehirspor'a anlamlı bir destekte bulundu. Tosun, Everton'da ilk maçında giydiği formayı imzalayıp Eskişehirspor'a gönd
Mali sıkıntıların yanında Spor Toto 1. Lig'de de sancılı bir süreçten geçen Eskişehirspor'da çözüm arayışları sürüyor. Maddi olarak zor günler geçiren siyah-kırmızılı ekibe golcü oyuncu Cenk Tosun'dan destek geldi....
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