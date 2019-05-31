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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti aşk tazeledi!

CEYDA DÜVENCİ VE BÜLENT ŞAKRAK ÇİFTİ AŞK TAZELEDİ!

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, 2 yıl aradan sonra tatile çıktı. Duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Düvenci, “El ele, romantik günler bizi bekler“ yazdı.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 00:10
Puan Ver : Ceyda Düvenci Ve Bülent Şakrak Çifti Aşk Tazeledi!(5/10)1

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci 2015 yılında evlenmişti. Çift, sosyal medya hesaplarından eğlenceli aile pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

“EL ELE ROMANTİK GÜNLER BİZİ BEKLER“

Çift, 2 yıl aradan sonra tatile çıktı....

















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