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Ceylanpınar’da tarım arazisine düşen yıldırım, 10 bin dönüm ekini kül etti

CEYLANPINAR’DA TARIM ARAZİSİNE DÜŞEN YILDIRIM, 10 BİN DÖNÜM EKİNİ KÜL ETTİ

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, tarım arazisine yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 10 bin dönüm ekin kül oldu.

Tarih : 10 Haziran 2019, 09:50
Puan Ver : Ceylanpınar’Da Tarım Arazisine Düşen Yıldırım, 10 Bin Dönüm Ekini Kül Etti(5/10)1

Ceylanpınar ilçesinde akşam saatlerinde Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait Akrepli, Gümüşsü, Karataş, Beyazkule işletmesi ve Sareççeşme mahallesinde buğday ekili arazilere yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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