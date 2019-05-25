CEZALI OLDUĞU HALDE SAHAYA GİREN HASAN ŞAŞ’A TARİHİ CEZA!
Başakşehir maçı sonrasında “İlk defa kavgada yoktum“ diyen Hasan Şaş'ın, izinsiz olarak sahaya indiği, burada stat görevlisine fiziki müdahalede bulunduğu ve sportmenliğe aykırı sözler sarf ettiği ortaya çıkmıştı. Şaş'a 6222 sayılı yasaya muhalefetten 3 a
Medipol Başakşehir maçında, yedek kulübesinde iki antrenör bulunabileceği için kontenjana takılan ve tribüne çıkan Hasan Şaş'ın saldırı ve küfürlü görüntüleri sosyal medyaya düştü. Saha içinde yer alan bir emniyet görevlisinin çektiği iddia edilen görüntülerde Şaş, akredite olmadığı halde sahaya inmiş, golün sevincini Fatih Terim ile paylaşmış, kendisine engel olmaya çalışan özel güvenlik Ömer Kılıç'a fiziki müdahalede bulunmuştu.
Kaynak: haberinburada....
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