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Chapecoense’nin Düşen Uçağından Kurtulan Gazeteci, Kalp Krizine Yenik Düştü!

CHAPECOENSE’NİN DÜŞEN UÇAĞINDAN KURTULAN GAZETECİ, KALP KRİZİNE YENİK DÜŞTÜ!

Brezilya ekibi Chapecoense'nin Kasım 2016'da düşen uçağından sağ olarak kurtulan gazeteci Rafael Henzel, arkadaşlarıyla oynadığı bir futbol maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Tarih : 27 Mart 2019, 19:40
Puan Ver : Chapecoense’Nin Düşen Uçağından Kurtulan Gazeteci, Kalp Krizine Yenik Düştü!(8/10)4

Brezilya ekibi Chapecoense'nin Kasım 2016'da Sudamericana Kupası finali ilk maçı için gittiği Kolombiya'da düşen uçağından sağ olarak kurtulan 6 kişiden biri olan gazeteci Rafael Henzel kalp krizine yenik düştü. Dün arkadaşlarıyla yaptığı bir futbol maçı sırasında birden yere yığılan 45 yaşındaki Brezilyalı gazetecinin hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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