Brezilya ekibi Chapecoense'nin Kasım 2016'da Sudamericana Kupası finali ilk maçı için gittiği Kolombiya'da düşen uçağından sağ olarak kurtulan 6 kişiden biri olan gazeteci Rafael Henzel kalp krizine yenik düştü. Dün arkadaşlarıyla yaptığı bir futbol maçı sırasında birden yere yığılan 45 yaşındaki Brezilyalı gazetecinin hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Kaynak: haberinburada....