CHELSEA-ARSENAL UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ ŞİFRESİZ KANALDA
UEFA Avrupa Ligi Finali'nde İngiliz ekipleri Chelsea ve Arsenal, Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HABER'den şifresiz yayınlanacak.
Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu kupası, 29 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Bu sezon Avrupa'da yenilgi yüzü görmeyen Chelsea, Arsenal'i yenerek na mağlup şampiyon olmak istiyor. Arsenal eski adı UEFA Kupası olan Avrupa Ligi'nde son olarak 1999/2000'de Galatasaray'la karşılaşmış ve penaltı atışları sonucu yenilerek kupayı kaldıramamıştı....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Chp’Den İhraç Edilen Öztürk Yılmaz, Yeni Parti Kuruyor
- Torununun Nişanlandığı Evde, Kanlar İçinde Bulundu
- Abdullah Şevki’Nin Ardından Elif Şafak’In Da Çocuk İstismarını Öven Kitap Yazdığı Ortaya Çıktı
- Cem Uzan’Dan Büyük Merak Uyandıran ’12 Haziran’ Paylaşımı
- Edirne’De Kan Donduran Olay! Göğsünden 17 Kez Bıçakladı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Dükkan Sahibinden Kiracısına Korkunç Tehdit: Sana Tecavüz Ederim
- Londra’Da Bomba Sanılan Cismin Dev Noel Süsü Olduğu Ortaya Çıktı
- Karısını Aldatan Adamın Arabanın Üstünde Çıplak Gezme Cezası Kamerada!
- ’Bebek Benden Değil’ Diyerek Sevgilisini Dövdü, Bebeği Öldürmekle Tehdit Etti
- Amerikan Denizaltısı Buz Dağına Çarpınca Bu Hale Geldi! Fotoğraflar İlk Kez Yayınlandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar