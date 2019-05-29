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Chelsea-Arsenal Uefa Avrupa Ligi Finali Şifresiz Kanalda
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Chelsea-Arsenal UEFA Avrupa Ligi Finali şifresiz kanalda

CHELSEA-ARSENAL UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ ŞİFRESİZ KANALDA

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde İngiliz ekipleri Chelsea ve Arsenal, Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HABER'den şifresiz yayınlanacak.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 13:30
Puan Ver : Chelsea-Arsenal Uefa Avrupa Ligi Finali Şifresiz Kanalda(8/10)4

Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu kupası, 29 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Bu sezon Avrupa'da yenilgi yüzü görmeyen Chelsea, Arsenal'i yenerek na mağlup şampiyon olmak istiyor. Arsenal eski adı UEFA Kupası olan Avrupa Ligi'nde son olarak 1999/2000'de Galatasaray'la karşılaşmış ve penaltı atışları sonucu yenilerek kupayı kaldıramamıştı....

















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