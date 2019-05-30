CHELSEA’NİN KUPAYI ALMASI BAŞAKŞEHİR’İ SEVİNDİRDİ!
Chelsea'nin Arsenal'i 4-1 yenerek Avrupa Ligi'ni kazanması sonrası Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme yerine 3. ön eleme turundan katılma hakkı kazandı.
UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea, Arsenal'i yenerek şampiyon oldu. İngiltere Premier Ligde üçüncü olarak zaten Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi kesinleştiren Chelsea, şampiyon olarak bazı takımların da kupadaki durumlarını etkiledi.
Kaynak: haberinburada....
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