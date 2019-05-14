YSK'nın kararı ile 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için partiler çalışmalarını sürdürüyor. Kulislerde yer alan iddialara göre, CHP, Saadet Partisi'ne adayını çekmesi konusunda ısrarcı olmayacak.

Kaynak: haberinburada....