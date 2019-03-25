CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, göreve geldikleri takdirde, ilk iş olarak esnafın problemlerini çözmeye başlayacaklarını söyledi. Yavaş, yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Allah'ın izniyle 10 puandan fazla farkı atacağız. Ankara arınacak....



































