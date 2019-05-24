CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenecek İBB başkanlığı seçimleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. İmamoğlu, bugün de Pendik Çamçeşme Mahallesi semt pazarını ziyaret etti.

Kaynak: haberinburada....