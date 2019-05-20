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CHP’den ’AK Partiliye Benzeyene Pusula Verilmedi’ Diyen Yıldırım’a: Çalınan Minare O Kadar Büyük ki Kılıf Uydurmak Zor

CHP’DEN ’AK PARTİLİYE BENZEYENE PUSULA VERİLMEDİ’ DİYEN YILDIRIM’A: ÇALINAN MİNARE O KADAR BÜYÜK Kİ KILIF UYDURMAK ZOR

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 31 Mart'ta AK Partiliye benzeyen seçmenlere pusula verilmediğini söyleyen Binali Yıldırım'a tepki gösterdi. Öztrak, “Çalınan minare o kadar büyük ki kılıf uydurmak zor oluyor“ dedi.

Tarih : 20 Mayıs 2019, 18:10
Puan Ver : Chp’Den ’Ak Partiliye Benzeyene Pusula Verilmedi’ Diyen Yıldırım’A: Çalınan Minare O Kadar Büyük Ki Kılıf Uydurmak Zor(5/10)1

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 31 Mart'ta AK Partiliye benzeyen seçmenlere İBB adayı için oy kullanmamaları için pusula verilmediğini iddia eden AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a tepki gösterdi. “Çalınan minare o kadar büyük ki kılıf uydurmak zor oluyor“ diyen Öztrak, YSK'nın gerekçeli kararı için de, “200 sayfalık gerekçeli karar bu minareye kılıf olmaya yetecek mi“ ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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