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CHP’den İhraç Edilen Öztürk Yılmaz, Yeni Parti Kuruyor

CHP’DEN İHRAÇ EDİLEN ÖZTÜRK YILMAZ, YENİ PARTİ KURUYOR

CHP'den yaklaşık 8 ay önce ihraç edilen Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni parti kurmak için çalışmalarına hız verdi.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 15:20
Puan Ver : Chp’Den İhraç Edilen Öztürk Yılmaz, Yeni Parti Kuruyor(10/10)6

Musul Başkonsolosluğu görevini yürütürken DEAŞ tarafından kaçırılan, Türkiye'ye döndüğü dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından anlından öpülerek karşılanan Öztürk Yılmaz, yeni parti kurmak için kolları sıvadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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