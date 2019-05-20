CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri dolayısıyla çekilen kareyi eleştirerek “Fotoğraf 'Aynı gemideyiz' diye paylaşılıyor. İyi de bu gemi milletin tamamını almıyorsa eksiğiz“ ifadelerini kullandı....



































