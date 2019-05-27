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Chp’Den Ysk’Ya Mühür Başvurusu: Siyah Yerine Kırmızı Mürekkep Olsun
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CHP’den YSK’ya Mühür Başvurusu: Siyah Yerine Kırmızı Mürekkep Olsun

CHP’DEN YSK’YA MÜHÜR BAŞVURUSU: SİYAH YERİNE KIRMIZI MÜREKKEP OLSUN

CHP'li Milletvekili Mahmut Tanal, YSK'ya mühürlerde siyah yerine kırmızı renk mürekkep kullanılması için başvurdu.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 21:40
Puan Ver : Chp’Den Ysk’Ya Mühür Başvurusu: Siyah Yerine Kırmızı Mürekkep Olsun(6/10)2

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Yüksek Seçim Kurulu'na “tercih“ veya “evet“ yazılı mühürlerde siyah yerine kırmızı renk veya siyah dışında fark edilebilecek başka bir renkte mürekkep kullanılması için başvurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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