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CHP’li Aday, Tartışmalar Üzerinde Adli Sicil Kaydını 9 Metrekarelik Afişe Bastırıp Meydanlara Astı

CHP’Lİ ADAY, TARTIŞMALAR ÜZERİNDE ADLİ SİCİL KAYDINI 9 METREKARELİK AFİŞE BASTIRIP MEYDANLARA ASTI

Balıkesir Edremit ilçesinde belediye başkan adayları arasında başlayan adli sicil kaydı tartışmaları üzerine CHP'li Aday Selman Hasan Arslan 9 metrekarelik afişlere adli sicil kaydını bastırarak meydanlara astı.

Tarih : 25 Mart 2019, 09:40
Puan Ver : Chp’Li Aday, Tartışmalar Üzerinde Adli Sicil Kaydını 9 Metrekarelik Afişe Bastırıp Meydanlara Astı(10/10)6

Balıkesir Edremit ilçesinde belediye başkan adayları arasında başlayan adli sicil kaydı tartışmaları, meydanlara dev afiş olarak yansıdı. Bağımsız Başkan Adayı Kamil Saka'nın sözleri üzerine CHP'li Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, 3 metreye 3 metre boyutundaki 9 metrekarelik afişlere adli sicil kaydını bastırarak, Altınoluk, Güre, Akçay, Zeytinli ve Edremit meydanlarına astı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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