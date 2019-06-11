CHP’Lİ ADIGÜZEL: ORDU VALİSİ SEDDAR YAVUZ, EKREM İMAMOĞLU’NA KÜFÜR ETTİ
CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Ordu Valisi Seddar Yavuz'un Millet İttifakı'nın İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilere küfür ettiğini belirtti.
Ramazan Bayramı'nda Karadeniz turuna çıkan Millet İttifakı'nın 23 Haziran İstanbul seçimlerindeki adayı Ekrem İmamoğlu ve ailesinin, Ordu'da VIP salonuna alınmamasının yankıları sürüyor.
Kaynak: haberinburada. ....
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