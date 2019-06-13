CHP Grup Başkanvekili Altay, Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu arasında yapılacak ortak yayına yönelik ilk görüşmede AK Partili Mahir Ünal'ın soruların bir havuzda hazırlanması teklifi getirdiğini ileri sürdü.

CHP'li Altay, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programına bağlanarak 16 Haziran'da yapılacak olan Yıldırım-İmamoğlu açık oturumuyla ilgili detaylar ve 'soru polemiği'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak: haberinburada. ....