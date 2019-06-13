CHP’Lİ ALTAY’DAN ’ORTAK YAYIN’ İDDİASI: SORULARIN BİR HAVUZDA HAZIRLANMASI TEKLİF EDİLDİ
CHP Grup Başkanvekili Altay, Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu arasında yapılacak ortak yayına yönelik ilk görüşmede AK Partili Mahir Ünal'ın soruların bir havuzda hazırlanması teklifi getirdiğini ileri sürdü.
CHP'li Altay, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programına bağlanarak 16 Haziran'da yapılacak olan Yıldırım-İmamoğlu açık oturumuyla ilgili detaylar ve 'soru polemiği'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyanet-Sen Başkanı: Kuran Eğitimine Karşı Çıkmak, Eski Türkiye’De Kalmıştır
- Polisi Öldüren Astsubaya Müebbet Hapis İstendi
- Süleyman Soylu, İmamoğlu’Nun Trabzon Mitingi İçin ’Photoshop’ Dedi
- Hong Kong’Ta Polis Göstericilere Plastik Mermiyle Müdahale Etti: En Az 22 Yaralı
- Müftü, Gözyaşları İçinde Kazada Ölen Kızının Cenaze Namazını Kıldırdı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Umman Körfezi’Nde Peş Peşe Patlamalar: Mürettebat Tahliye Edildi
- Sevgilisini Daha Fazla Görebilmek İçin Uçağın Tuvaletine ’12 Korsan Ve Patlayıcılar’ Notu Bıraktı
- Abd`de Bütçe Mayıs Ayında Tarihin En Yüksek Açığını Verdi
- Caniler, Borcunu Ödemeyen Adamın Kızını Kaçırıp Gözlerini Oydu
- Kaçırılan Okul Servisindeki Kahraman Çocuklara İtalyan Vatandaşlığı Verildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar