Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, dar gelirli aileler ile şehit ve gazi yakınlarının durumlarını beyan etmeleri halinde Şehit Ümit Boz ve 75'inci Yıl düğün salonlarından ücretsiz yararlanabileceğini söyledi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, dar gelirli aileler ile şehit ve gazi yakınlarının durumlarını beyan etmeleri halinde düğün salonlarından ücretsiz yararlanabileceğini söyledi. Geçtiğimiz meclis toplantısında gündeme gelen belediye düğün salonlarının fiyatlarıyla ilgili de kısa değerlendirme yapan Sandal, fiyatların önümüzdeki süreçte revize edileceğini duyurdu.

Kaynak: haberinburada....