CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, yeni askerlik kanununda 45'inci maddeye şerh koyduklarını belirterek, “'Genelkurmay Başkanı teklifi ve Milli Güvenlik Kurulu'nun onayı ile ancak gerçekleştirilebilir' dedik ve bu şekilde teklif verdik. Eğer bu şekilde kabul edilirse bu maddeye herhangi bir itirazımız olmayacak“ dedi.

Kaynak: haberinburada....