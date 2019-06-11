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Chp’Li Özkoç: Yeni Askerlik Kanununda 45’İnci Maddeye Şerh Koyduk
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CHP’li Özkoç: Yeni askerlik kanununda 45’inci maddeye şerh koyduk

CHP’Lİ ÖZKOÇ: YENİ ASKERLİK KANUNUNDA 45’İNCİ MADDEYE ŞERH KOYDUK

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, yeni askerlik kanununda, Cumhurbaşkanı'na, 20 yaşın üstündeki istediği herhangi bir topluluğa askerlikten muaf tutma yetkisi veren 45'inci maddeye şerh koyduklarını belirtti.

Tarih : 11 Haziran 2019, 17:30
Puan Ver : Chp’Li Özkoç: Yeni Askerlik Kanununda 45’İnci Maddeye Şerh Koyduk(8/10)4

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, yeni askerlik kanununda 45'inci maddeye şerh koyduklarını belirterek, “'Genelkurmay Başkanı teklifi ve Milli Güvenlik Kurulu'nun onayı ile ancak gerçekleştirilebilir' dedik ve bu şekilde teklif verdik. Eğer bu şekilde kabul edilirse bu maddeye herhangi bir itirazımız olmayacak“ dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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