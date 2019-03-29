CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'Zeydan Karalar şehit eşini salondan kovdu' iddiasına konu olan videonun tam kaydı ortaya çıktı. Videoda Zeydan Karalar'ın şehit yakınını 'Buyurun' diyerek masaya oturmaya devam ettiği ancak konuğun salonu terk ettiği, yanındaki kadının ise masayı dağıttığı görülüyor.

Kaynak: haberinburada....