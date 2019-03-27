Yerel Seçimler Sonrası Partiler İçin İtiraz Süreci Başladı
Muharrem İnce’Den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi
Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek
Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı ’İstanbul’U Kazandık’ Çıkışına Açıklık Getirdi
İmamoğlu ’Onaylamıyorum’ Demişti, Başakşehir’E Ne Olacak?
Üsküdar Seçim Kurulu’Nda Ak Partili Grup İle Polis Arasında Kavga Çıktı
Keşan’Da Sonuçlara İtiraz Edildi! Seçimi 11 Oyla Ak Partili Aday Kazandı
Son Dakika! Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız
Burak Yılmaz: İyi Ki Beşiktaş’A Geri Gelmişim
Emekliye Çifte Zam Geliyor
Ndiaye Geri Dönmek İstemediğini Yöneticilere İletti
Seçimlerde Beklediği Sonucu Alamayan Emre Kınay’Dan İmamoğlu’Na Destek
Hdp’Den ’İstanbul Ve Ankara’Yı Biz Kazandırdık’ İması
Seçim Sonuçlarını Bilen Anket Şirketleri Belli Oldu
Sunucu Buket Aydın’In Kemal Kılıçdaroğlu’Na Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu
Son Dakika! Ysk Başkanı Sadi Güven’Den Açıklama: Ekrem İmamoğlu Önde
Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek
Yiğit Bulut’Tan Seçim Sonuçlarıyla İlgili Dikkat Çeken Çıkış: Dev Adımlar Atılacak
Ak Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı Başkanı Yasir Çelik İle Ak Partililer Arasında Tartışma Çıktı
Ekrem İmamoğlu, Beklediği Haberi Canlı Yayında Önüne Bırakılan Notla Öğrendi

CHP’nin Beyoğlu Adayı Alper Taş: İmam Hatip Mezunuyum, Sosyalistim

CHP’NİN BEYOĞLU ADAYI ALPER TAŞ: İMAM HATİP MEZUNUYUM, SOSYALİSTİM

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'ın, “Rizeliyim. İmam hatip mezunuyum. Sosyalistim. Devrimciyim.“ diye yaptığı konuşma sosyal medyayı salladı.

Tarih : 27 Mart 2019, 10:30
Puan Ver : Chp’Nin Beyoğlu Adayı Alper Taş: İmam Hatip Mezunuyum, Sosyalistim(5/10)1

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'ın bir televizyon kanalında yaptığı konuşma sosyal medyanın gündemine oturdu. Taş konuşmasında “Rizeliyim. İmam hatip mezunuyum....

















Etiketler: Chp’Nin  Beyoğlu  Adayı  Alper  Taş  İmam  Hatip  Mezunuyum  Sosyalistim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER