İstanbul'da CHP tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Alper Taş, “İlçeyi Tünel'deki belediye binasından idare etmeyeceğim, lüks araçlara binmeyeceğim. Belediye şirket değil, vatandaş da müşteri değildir, bizzat hak sahibidir“ dedi. Taş, Galata ve İstiklal Caddesi'ni yeniden canlandıracaklarını kaydetti....



































