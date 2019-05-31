CHP’NİN SEÇİM ÇADIRINA PEŞ PEŞE 2 SALDIRI DÜZENLENDİ, BİR KİŞİ DARP EDİLDİ
23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri için CHP'nin Büyükçekmece sahilinde açtığı seçim standa 2 ayrı saldırı düzenlendi. Bugün saat 16. 00 sularında bir grup saldırgan “Hepiniz teröristsiniz“ diye bağırarak stantta bulunan CHP'li kadınları sözlü taciz etti....
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