ÇİFTÇİYİ PÜR DİKKAT İZLEYEN KEDİLERİN GÖRÜNTÜSÜ MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ
Kediler, tarlasını süren çiftçiyi dakikalarca meraklı gözlerle izledi. Çiftçinin hareketlerini kaçırmadan izleyen kedilerin görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı.
Japonya'da sadece kedilerin bulunduğu bir işletmede onlarca kedi tarlasını süren adamı izledi. Sadece kedilerin bakımı yapılan işletmede kalan onlarca kedinin görüntüsü milyonlarca kişi tarafından izlendi.
Kaynak: haberinburada....
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