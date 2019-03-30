ÇİFTLİKBANK’IN TOSUNCUK’U MEHMET AYDIN’IN YAKIN KORUMASINI DA DOLANDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Çiftlikbank vurgunu ile milyonlarca lirayı alıp yurt dışına kaçan “Tosuncuk“ lakaplı Mehmet Aydın'ın yakın korumasını bile dolandırdığı ortaya çıktı. Aydın'ın “Bir tek sana güvenebilirim“ diyerek yönetim kurulu üyesi yaptığı Cafer Çolak, 160 bin lira dolandırıldığını söyledi.
Kaynak: haberinburada....
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