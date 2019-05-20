Ak Partili Şahin: Keşke Akşener Ve Hdp’Nin Genel Başkanı Da Fotoğrafta Olsaydı
Fransa İçişleri Bakanı Castaner, Rapçi Conrad’I Nefret Çağrısı Nedeniyle Şikayet Etti
Arsenal’İn Ermeni Futbolcusu Mkhitaryan, Bakü’Deki Finale Götürülmüyor
Fatih Terim, Ümit Davala Ve Orhan Ak Pfdk’Ya Sevk Edildi
Almanya’Da Polis Köpeğinin Saldırdığı Kadın, Devletten 25 Bin Euro Tazminat Kazandı
Thy Yönetim Kurulu Başkanı Aycı’Dan 10 Bin İstihdam Müjdesi
Chp’Li Vekillerden Eyt’Lilere 23 Haziran Çağrısı: Oylarınızı Heba Etmeyin
Atalanta, Sinan Gümüş’Ü Gündemine Aldı
İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu’Nun Koruması Hakkında Yanıltıldığı İddialarına Yanıt Verdi
Fenerbahçe’Nin Eski Yöneticisi Selim Kosif’Ten Fatih Terim’E: Sahte Mahalle Kabadayısı
Özbek Uyruklu Şahıs, Bebek Bakıcısı Olarak Girdiği Evleri Soydu
İtalyan Astaldi Üçüncü Köprüdeki Payının Satışı İçin Görüşmelere Tekrar Başladı
Tff 2. Ligde Play-Off’Un Adı Belli Oldu: Sakaryaspor-Karagümrük
Süper Ligde Son Hafta Programı Belli Oldu
Temelli’Den Adalet Bakanı Gül’E ’Öcalan’ Çağrısı: Attığınız Adımı Tamamlama Zamanı Geldi
4 Günde 3 Bin Suriyeli, Bayram İçin Ülkesine Gitti
Arda Turan, Fatih Terim’Den Özür Diledi İddiası!
Arkadaşından Ödünç Aldığı 4 Milyon Tl Değerindeki Ferrari’Yle Kaza Yaptı! Olay Anbean Kameralara Yansıdı
Son Dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’Nde Araç Yangını! Ekipler Müdahale Ediyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’Nden Yapılan Hatalı Geçişler İçin Af Getiren Teklif Yarın Meclis’E Geliyor

Çılgın Sürücü Direnince Aracının Üstünde Otoparka Götürüldü

ÇILGIN SÜRÜCÜ DİRENİNCE ARACININ ÜSTÜNDE OTOPARKA GÖTÜRÜLDÜ

Beşiktaş'ta korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle aracı bağlanan UBER sürücüsü Mesut Saka, polise direnince aracının üzerinde otoparka götürüldü.

Tarih : 20 Mayıs 2019, 21:00
Puan Ver : Çılgın Sürücü Direnince Aracının Üstünde Otoparka Götürüldü(8/10)4

Beşiktaş'ta korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle aracı bağlanan UBER sürücüsü Mesut Saka, aracının üzerine çıkarak 15 dakika boyunca polise direndi. Mesut Saka tüm uyarılara rağmen araç üzerinden inmeyince, aracıyla birlikte çekiciye yüklendi. Otoparka kadar aracın üzerinde giden sürücüye 10 bin 538 lira ceza kesilirken, o anlar kameralara yansıdı....

















Etiketler: Çılgın  Sürücü  Direnince  Aracının  Üstünde  Otoparka  Götürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER