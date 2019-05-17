Çin, ABD ile bir ticaret savaşının yalnızca Çin'i daha güçlü kılacağını ve “daha yüksek büyüme için güç vereceği“ni savundu.

The Straits Times'ın haberine göre, Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Halkın Günlüğü gazetesinde yer alan bir makalede, Çin'in hiçbir zaman dizlerinin üzerine çökmeyeceği vurgulandı. Çin'in ulusal çıkarlarını ve itibarını korumada kararlığına dikkat çekilen makalede, “Ticaret savaşı Çin'i boyun eğdiremez; aksine, daha güçle bir büyüme ivmesi yakalamak için bize güç verir“ denildi ve eklendi:

Kaynak: haberinburada. ....