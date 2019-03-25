Yabancı yatırımcılar, bugün 1,6 milyar dolarlık Çin hissesi satarak Aralık 2016'dan bu yana en büyük günlük satışı gerçekleştirdi.

Yabancı yatırımcılar, Çin hisse senetlerinde bugün, Aralık 2016'dan bu yana görülen en yüksek günlük satışı yaptılar. Bloomberg'in haberine göre, Çin hisse senetlerinden bugünkü çıkış 10,8 milyar yuanı (yaklaşık 1,6 milyar dolar) buldu.

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