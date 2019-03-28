Muharrem İnce’Den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi
Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek
Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı ’İstanbul’U Kazandık’ Çıkışına Açıklık Getirdi
İmamoğlu ’Onaylamıyorum’ Demişti, Başakşehir’E Ne Olacak?
Üsküdar Seçim Kurulu’Nda Ak Partili Grup İle Polis Arasında Kavga Çıktı
Keşan’Da Sonuçlara İtiraz Edildi! Seçimi 11 Oyla Ak Partili Aday Kazandı
Son Dakika! Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız
Burak Yılmaz: İyi Ki Beşiktaş’A Geri Gelmişim
Emekliye Çifte Zam Geliyor
Ndiaye Geri Dönmek İstemediğini Yöneticilere İletti
Seçimlerde Beklediği Sonucu Alamayan Emre Kınay’Dan İmamoğlu’Na Destek
Hdp’Den ’İstanbul Ve Ankara’Yı Biz Kazandırdık’ İması
Seçim Sonuçlarını Bilen Anket Şirketleri Belli Oldu
Sunucu Buket Aydın’In Kemal Kılıçdaroğlu’Na Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu
Son Dakika! Ysk Başkanı Sadi Güven’Den Açıklama: Ekrem İmamoğlu Önde
Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek
Yiğit Bulut’Tan Seçim Sonuçlarıyla İlgili Dikkat Çeken Çıkış: Dev Adımlar Atılacak
Ak Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı Başkanı Yasir Çelik İle Ak Partililer Arasında Tartışma Çıktı
Ekrem İmamoğlu, Beklediği Haberi Canlı Yayında Önüne Bırakılan Notla Öğrendi
Ekrem İmamoğlu Biyografisini ’İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ Olarak Güncelledi

Cinayet Şüphelisi, Narkozun Etkisiyle Gerçek Adını Söyleyince Yakalandı

CİNAYET ŞÜPHELİSİ, NARKOZUN ETKİSİYLE GERÇEK ADINI SÖYLEYİNCE YAKALANDI

Adana'da bir kişiyi öldürüp kaçtıktan sonra trafik kazası geçiren cinayet şüphelisi, sahte kimlikle hastanede ameliyat olduktan sonra narkozun etkisiyle gerçek ismini söyleyince yakayı ele verdi.

Tarih : 28 Mart 2019, 14:20
Puan Ver : Cinayet Şüphelisi, Narkozun Etkisiyle Gerçek Adını Söyleyince Yakalandı(5/10)1

Adana Çukurova'da hastane önünde Serhat Aydemir'i öldürüp, kaçtıktan sonra trafik kazası geçiren Abdulkadir S. , sahte kimlikle hastanede ameliyat olduktan sonra narkozun etkisiyle gerçek ismini söyleyince tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Cinayet  Şüphelisi  Narkozun  Etkisiyle  Gerçek  Adını  Söyleyince  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER