ÇİN’DE HUAWEİ MARKA CEP TELEFONLARIN SATIŞINDA YÜZDE 130’LUK ARTIŞ OLDU
Çin medyası ülkede artan sayıda akıllı telefon kullanıcısının Apple'ın iPhone'undan vazgeçerek Huawei marka akıllı telefon almaya başladığını duyurdu. Bunun yanında Çinli e-ticaret sitesi Tmall'da Huawei marka telefonların satışında yüzde 130'luk artış ka
ABD'nin Çin ve Huawei'ye yönelik yaptırımları artan sayıda Çinli tüketicinin, Apple'ın iPhone'u yerine, Huawei marka akıllı telefonları tercih etmesine sebep oluyor. Hong Kong'da yayın yapan South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre ABD'nin hamleleri sebebiyle birçok Çinli yeni telefon alırken daha 'milliyetçi' düşünmeye başladı. Araştırma şirketi Counterpoint'in verilerine göre halihazırda geçtiğimiz yıl yüzde 9....
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