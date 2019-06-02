ÇİNLİLER MARAŞ DONDURMASINA MERAK SALDI! ÜLKELERİNDE DONDURMACI AÇIYORLAR
Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turistlerin Maraş dondurmasına olan ilgisini gören Çinli girişimciler, ülkede birbiri ardına dondurmacı açmaya başladı.
Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turistlerin Maraş dondurmasına olan ilgisini gören Çinli girişimciler, ülkede birbiri ardına dondurmacı açmaya başladı. Çinli girişimcilerin ülkelerine Türk dondurma ustalarını götürmelerinde de artışlar yaşanırken; Çinliler yapılan dondurma şovunu izleyerek, dondurma almak için metrelerce uzayıp giden kuyruklarda kendilerine sıra gelmesi için uzun süre bekliyor.
Kaynak: haberinburada....
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